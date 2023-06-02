Зеленський пояснив, коли можна буде зрозуміти, що контрнаступ відбувається

Цитата

«По-перше, це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила росія, і не тільки побачила, а відчувала. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватися, ви зрозумієте, що він відбувається», - сказав Зеленський.

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Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Водночас він не став називати конкретних дат, і попередив, що українська влада "не має права на помилку" щодо цього рішення.