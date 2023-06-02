Зеленский объяснил, когда можно будет понять, что контрнаступление происходит

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«Во-первых, это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела россия, и не только увидела, а чувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит», - сказал Зеленский.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В то же время он не стал называть конкретных дат, и предупредил, что украинская власть "не имеет права на ошибку" в этом решении.