Зеленський заявив, що строки просування військ України затверджено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що строки просування українських захисників вже затверджені, повідомляє УНН.
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“Це те, що максимально важливо, - терміни щодо того, як ми будемо рухатись. Будемо. Рішення прийняті”, - сказав Зеленський.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов у інтерв'ю BBC заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Водночас він не став називати конкретних дат, і попередив, що українська влада "не має права на помилку" щодо цього рішення.