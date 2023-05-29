Зеленский заявил, что сроки продвижения войск Украины утверждены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что сроки продвижения украинских защитников уже утверждены, сообщает УНН.
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“Это то, что максимально важно, - сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты”, - сказал Зеленский.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В то же время он не стал называть конкретных дат, и предупредил, что украинская власть "не имеет права на ошибку" в этом решении.