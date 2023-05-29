Зеленский заявил, что сроки продвижения войск Украины утверждены

Цитата

“Это то, что максимально важно, - сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В то же время он не стал называть конкретных дат, и предупредил, что украинская власть "не имеет права на ошибку" в этом решении.





