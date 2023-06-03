Україна готова розпочати контрнаступ, але це може зайняти певний час - Зеленський

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"Ми твердо віримо, що нам це (контрнаступ, - ред.) вдасться... Я не знаю, скільки часу це займе. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", - заявив Зеленський.

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Він також визнав перевагу росії в повітрі на передовій і сказав, що відсутність захисту від ворожої авіації означає, що в контрнаступі "загине велика кількість солдатів". За словами Зеленського, Україна хотіла б мати більше озброєнь із Заходу для майбутнього контрнаступу, проте українські бійці готові наступати.

"Ми хотіли б мати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями", - резюмував президент.

Зеленський підкреслив, що Сухопутні сили України "сильніші та мотивованіші", ніж російські, які намагаються утримати приблизно 20% українських територій, які вони окупували на сході та півдні країни. Крім цього, президент подякував країнам партнерам за військову допомогу, додавши, що країні потрібна більша кількість зброї, щоб відбиватися від ворога, а її поставки мають бути "швидшими та більшими".

Він зауважив, що усвідомлює, що західні лідери "іноді ображаються на його різкий тон", але "не може зрозуміти", чому вони не надають більш просунуту зброю, яка "захистить життя та допоможе Україні перемогти". За словами Зеленського, якщо Україна не зможе протистояти росії, "цей звір розвине смак до завоювання і піде далі".

"Давайте не будемо порівнювати, хто кому має бути вдячний", – додав він.

Зокрема, за словами президента, Україні потрібні додаткові ракетні батареї Patriot, щоб захистити міста та військових на передовій. Зараз країна має принаймні два Patriot, але Зеленський наголосив, що хотів би мати 50 одиниць цього озброєння, оскільки це "єдина система", яка здатна перехоплювати деякі передові ракети, випущені з росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом заявив, що деокупація українських територій – це і є результат контрнаступу. Коли українські військові почнуть звільняти території від росіян, українці зрозуміють, що контрнаступ відбувається.