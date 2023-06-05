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Контрнаступление принесет Украине победу, необходимую для членства в НАТО – Кулеба

Киев • УНН

 • 279459 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против россии, заявил в интервью Reuters министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что эта операция по деоккупации территорий даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО, передает УНН.

Контрнаступление принесет Украине победу, необходимую для членства в НАТО – Кулеба

Цитата

"У Украины достаточно оружия для контрнаступления против россии. Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО", – цитирует агентство слова министра.

Детали

Он добавил, что членство в НАТО "вероятно" станет возможным для Украины только после окончания активных боевых действий.

В то же время, на вопрос о том, началось ли контрнаступление, Кулеба не ответил. Он заявил, что самое главное не то, “когда оно началось, а то, чтобы оно закончилось победой украинцев”.

Министр заявил, что членство в НАТО было следующей важной целью на повестке дня Украины после того, как некоторые из ее союзников согласились обучать украинских пилотов истребителям F-16, которых так жаждет Киев.

“Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе — прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО”, — добавил он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление, однако добавил, что это "может занять некоторое время" и будет иметь "большую цену".

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