путін заявив, що український контрнаступ розпочався
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. російський диктатор володимир путін заявив, що контрнаступ України розпочався, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Можна точно сказати, що український наступ розпочався, про це свідчить використання стратегічних резервів", цитують росЗМІ слова путіна.
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При цьому путін вважає, що спроби наступу нібито "провалилися", але "наступальний потенціал ЗСУ все ще зберігся".
Крім того російський диктатор зауважив, що російській армії "сучасних озброєнь поки що не вистачає, але ОПК розвивається швидко, і всі поставлені перед оборонкою завдання будуть виконані".
Раніше
У коментарі Reuters, який був поширений 7 червня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, а його початок стане очевидним для всіх, коли він відбудеться.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 213 770 осіб, 3901 танка та сотень одиниць військової техніки.