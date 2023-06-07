Україна ще не переходила в контрнаступ - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, а його початок стане очевидним для всіх, коли він відбудеться, заявив у коментарі Reuters секретар Ради національної безпеки та оборони України, пише УНН.
Деталі
Олексій Данілов спростував заяви російських офіційних осіб про те, що український контрнаступ уже розпочався.
"Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові", - сказав Данілов в інтерв'ю. "Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать".
Данілов зазначив, що російські офіційні особи помилково прийняли локальні українські наступи в якомусь прифронтовому районі за початок більшої операції.
Данілов також сказав, що не може бути жодних сумнівів у тому, що росія викликала руйнування Каховської греблі, тому що цей район перебував під окупацією від початку російського вторгнення.
"Вони вірили, що ми просуватимемося в цьому напрямку (Нова Каховка). Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б, щоби вони привели".
Данілов також сказав, що Україна стикається з тиском, щоб вона погодилася на мирні переговори. Він підтвердив українську позицію про те, що жодних переговорів не може бути доти, доки російські війська не покинуть територію України.
Доповнення
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулись від 200 до 1100 метрів на Бахмутському напрямі за попередні 24 години.