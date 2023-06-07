На Бахмутському напрямку третій день триває наступ ЗСУ – Міноборони

Цитата

"Епіцентром бойових дій залишається схід, тривають бої на декількох напрямках. У нас гаряче в тому числі й в Мар’їнці, але все-таки епіцентром залишається дійсно Бахмутський напрямок, де ми з оборони перейшли в наступ уже декілька днів, сьогодні вже третій день. Ворог там змушений міцно тримати свої позиції, але йому це не вдається. Їм не вистачає сил, там дуже багато зараз ми знищуємо ворожої сили. Ми бачимо, що з глибини вони підтягують свої резерви для того, щоб там бути в міцній обороні", - заявила Маляр.

Вона зазначила, що за минулу добу ЗСУ “просунулися по різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів”.

Щодо виведення бійців пвк “вагнер” із Бахмута, Маляр зазначила, що вони подекуди є на тилових позиціях. Але переважно зараз там воюють десантно-штурмові підрозділи регулярної армії рф.

Доповнення

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, а російська армія втрачає позиції під Бахмутом.