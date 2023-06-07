Окупанти втрачають позиції під Бахмутом - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, а російська армія втрачає позиції під Бахмутом. Про це повідомляє Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, пише УНН.
Цитата
“Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом”, - написав Сирський.
Також командувач Сухопутних військ ЗСУ оприлюднив відео роботи 3-ої окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку.
Доповнення
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бахмуті втрати "вагнерівців" сягнули 81 тисячу. Із них ліквідовано 21 тисяча "вагнерівців", а 60 тисяч окупантів поранено.