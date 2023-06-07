Оккупанты теряют позиции под Бахмутом - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а российская армия теряет позиции под Бахмутом. Об этом сообщает Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.
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“Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом”, - написал Сырский.
Также командующий Сухопутных войск ВСУ обнародовал видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении.
Дополнение
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бахмуте потери "вагнеровцев" достигли 81 тысячи. Из них ликвидировано 21 тысяча "вагнеровцев", а 60 тысяч оккупантов ранены.