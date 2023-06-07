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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты теряют позиции под Бахмутом - Сырский

Киев • УНН

 • 320807 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а российская армия теряет позиции под Бахмутом. Об этом сообщает Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.

Оккупанты теряют позиции под Бахмутом - Сырский

Цитата

“Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом”, - написал Сырский.

Также командующий Сухопутных войск ВСУ обнародовал видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении.

Дополнение

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бахмуте потери "вагнеровцев" достигли 81 тысячи. Из них ликвидировано 21 тысяча "вагнеровцев", а 60 тысяч оккупантов ранены.

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