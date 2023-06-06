У Бахмуті втрати "вагнерівців" сягнули 81 тисячі – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Бахмуті знищена 21 тисяча «вагнерівців», 60 тисяч поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, передає кореспондент УНН.
Цитата
«21 тисяча «вагнерівців» знищена у Бахмуті, 60 тисяч поранено. Тобто втрат там – 81 тисяча «вагнерівців». Чи там серйозний захист наш? Чи там потужні люди, командири? Думаю так. Тим більше ми розуміємо скільки втрат у нас було. На жаль у нас були втрати, але це просто неможливо порівняти навіть», - сказав Зеленський.
За його словами, все найкраще, все новітнє люди отримали в цьому напрямку.
«Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю – це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що під час боїв у Бахмуті Донецької області загинуло близько 60 тисяч російських окупантів.