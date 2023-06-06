В Бахмуте потери "вагнеровцев" достигли 81 тысячи - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Бахмуте уничтожена 21 тысяча «вагнеровцев», 60 тысяч ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста, передает корреспондент УНН.
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«21 тысяча «вагнеровцев» уничтожена в Бахмуте, 60 тысяч ранены. То есть потерь там – 81 тысяча «вагнеровцев». Серьёзная ли там наша защита? Там ли мощные люди, командиры? Думаю да. Тем более мы понимаем сколько потерь у нас было. К сожалению у нас были потери, но это просто невозможно сравнить даже», - сказал Зеленский.
По его словам, все самое лучшее, все новейшее люди получили в этом направлении.
«Лучшие системы, лучшую артиллерию, все самое лучшее. Я думаю – это была самая мощная защита, которую только можно было спланировать», - отметил Зеленский.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что во время боев в Бахмуте Донецкой области погибло около 60 тысяч российских оккупантов.