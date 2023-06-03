У Бахмуті загинуло та зазнало поранень близько 60 тисяч окупантів - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков, перебуваючи на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, в інтерв'ю CNA заявив, що під час боїв у Бахмуті Донецької області загинуло близько 60 тисяч російських окупантів, передає УНН.
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"За нашою оцінкою, вони (росіяни, -ред.) мають втрати орієнтовно понад 60 тисяч військовослужбовців. Я маю на увазі загиблих у бою, поранених у бою протягом понад 8 місяців", - повідомив Резніков.
Він додав: "Ми використовували Бахмут як опорний пункт для зниження їхньої наступальної спроможності. Ми контролюємо цю територію, я маю на увазі лінію оборони, а Бахмута як міста немає. Артилерією вони все знищили - не залишилось ні будинків, ні житлових приміщень, ні дитячих садків, ні лікарень, нічого. Це порожнє місто".
Деталі
За словами міністра, окупанти у Бахмуті застосовують "повзучу наступальну тактику", використовуючи для цього військову приватну компанію, найманців та колишніх ув'язнених. Резніков додав, що місто стало "викликом" для пвк "вагнера".
"Це був виклик для керівників приватної військової компанії, яка намагалася донести до кремля, що вона краще за офіційні збройні сили російської федерації. Для мене це означає, що боротьба між вежами кремля триває", - резюмував він.
Резніков відзначив, що, на його думку, усередині кремля складається "не дуже хороша внутрішня ситуація", і російська влада, неурядові організації, військові компанії почнуть "звинувачувати один одного" у програші росії на полі бою.
Водночас він висловив переконання, що Україна виграє війну, і її результатом стане звільнення усіх тимчасово окупованих територій до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, тобто включно з Кримом, Луганськом і Донецьком.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, у місті Бахмут ситуація умовно стабільна.