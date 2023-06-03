У Бахмуті ситуація умовно стабільна, вагнерівці остаточно ще не залишили місто - Маляр

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"У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії", - написала Маляр у Telegram.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 470 осіб, 3829 танків та сотень одиниць військової техніки.