Ще плюс 560: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 209 470 осіб, 3829 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3829 (+10) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
-
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
-
- РСЗВ – 582 (+7) од,
-
- засоби ППО ‒ 342 (+7) од,
-
- літаків – 313 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
-
- крилаті ракети ‒ 1132 (+15),
-
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 475 (+10).
-
Доповнення
Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.