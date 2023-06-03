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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Еще плюс 560: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Киев • УНН

 • 431909 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 470 человек, 3829 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 560: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 209470 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3829 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3533 (+32) ед,
  • РСЗО – 582 (+7) ед,
  • средства ПВО - 342 (+7) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
  • крылатые ракеты - 1132 (+15),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6289 (+22) ед,
  • специальная техника - 475 (+10).

Дополнение

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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