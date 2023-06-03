Еще плюс 560: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 470 человек, 3829 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 209470 (+560) человек ликвидировано,
-
- танков - 3829 (+10) ед,
-
- боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед,
-
- артиллерийских систем – 3533 (+32) ед,
-
- РСЗО – 582 (+7) ед,
-
- средства ПВО - 342 (+7) ед,
-
- самолетов – 313 (+0) ед,
-
- вертолетов – 298 (+0) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
-
- крылатые ракеты - 1132 (+15),
-
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 6289 (+22) ед,
-
- специальная техника - 475 (+10).
-
Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.