Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Зазначається, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Нагадаємо
Окупанти протягом минулої доби здійснили 30 обстрілів прикордонних громад Сумщини, було зафіксовано 181 вибух.