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Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо

Окупанти протягом минулої доби здійснили 30 обстрілів прикордонних громад Сумщини, було зафіксовано 181 вибух.

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