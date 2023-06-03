Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник нанес 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Напомним

Оккупанты за прошедшие сутки осуществили 30 обстрелов приграничных общин Сумщины, было зафиксировано 181 взрыв.