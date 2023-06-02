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Сумщина: ворог 30 разів обстріляв прикордонні громади області

Київ • УНН

 • 297119 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Окупанти протягом дня здійснили 30 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 181 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Сумщина: ворог 30 разів обстріляв прикордонні громади області

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. На жаль, є жертви серед мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, Юнаківську громаду росіяни обстріляли з мінометів – зафіксовано 6 вибухів.

По Хотінській громаді ворог здійснив 2 мінометні обстріли – пролунало 12 вибухів. Унаслідок атаки 1 цивільна особа загинула, пошкоджені приватне домоволодіння та лінію електропередач.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли – пролунало 11 вибухів, а також 30 вибухів з АГС.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (САУ) – зафіксовано 25 вибухів, мінометів – пролунало 8 вибухів та АГС – 30 вибухів. Унаслідок обстрілу з АГС відбулося загоряння трави біля місцевого цвинтаря.

У Миропільська громаді був мінометний обстріл – зафіксовано 3 вибухи.

Крім того, протягом дня ворог нещадно обстрілював Великописарівську громаду, зафіксовано 3 вибухи з мінометів та 16 вибухів із САУ. Унаслідок одного з обстрілів (САУ) пошкоджені 3 будинки цивільної інфраструктури, 3 цивільні авто, скутер, металевий паркан, аптека, адміністративна будівля, 2 приватних домоволодіння та багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки 1 цивільна особа отримала поранення.

Також росіяни гатили з РСЗВ – пролунало 14 вибухів. У результаті одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

По Зноб-Новгородська громаді було здійснено мінометний обстріл – пролунало 22 вибухи.

У Середино-Будській громаді був мінометний обстріл, зафіксовано 4 вибухи, унаслідок чого пошкоджено пожежею нежитлове приміщення та житловий будинок.

Також зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) - пролунав 1 вибух, унаслідок чого пошкоджено зерновий елеватор. Крім того, росіяни на територію громади здійснили скидання вибухового пристрою типу ВОГ з БПЛА.

Нагадаємо

Протягом доби російські військові завдали 62 авіаційних та 15 ракетних ударів по Україні.

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