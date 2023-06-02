Сумщина: враг 30 раз обстрелял приграничные громады области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Оккупанты в течение дня совершили 30 обстрелов пограничных общин Сумщины, зафиксирован 181 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничья. Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады. К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Детали
Так, Юнаковскую громаду россияне обстреляли из минометов – зафиксировано 6 взрывов.
По Хотинской общине враг совершил 2 минометных обстрела – прозвучало 12 взрывов. В результате атаки 1 гражданский погиб, повреждены частное домовладение и линия электропередач.
В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы – прозвучало 11 взрывов, а также 30 взрывов из АГС.
По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (САУ) – зафиксировано 25 взрывов, минометов – прозвучало 8 взрывов и АГС – 30 взрывов. В результате обстрела из АГС произошло возгорание травы возле местного кладбища.
В Миропольской громаде был минометный обстрел – зафиксировано 3 взрыва.
Кроме того, в течение дня враг беспощадно обстреливал Великописаревскую громаду, зафиксировано 3 взрыва из минометов и 16 взрывов из САУ. В результате одного из обстрелов (САУ) повреждены 3 дома гражданской инфраструктуры, 3 гражданских авто, скутер, металлический забор, аптека, административное здание, 2 частных домовладения и многоэтажный жилой дом. В результате атаки 1 гражданское лицо получило ранения.
Также россияне били из РСЗО – прозвучало 14 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.
По Зноб-Новгородской громаде был осуществлен минометный обстрел – раздалось 22 взрыва.
В Середино-Будской громаде был минометный обстрел, зафиксировано 4 взрыва, в результате чего повреждено пожаром нежилое помещение и жилой дом.
Также зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ) - прогремел 1 взрыв, в результате чего поврежден зерновой элеватор. Кроме того, россияне на территорию громады осуществили сброс взрывного устройства типа ВОГ с БПЛА.
Напомним
В течение суток российские военные нанесли 62 авиационных и 15 ракетных ударов по Украине.