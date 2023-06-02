Окупанти протягом доби завдали 62 авіаційних та 15 ракетних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Протягом доби російські військові завдали 62 авіаційних та 15 ракетних ударів по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.
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«Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Наголошуються, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Доповнення
Російські окупанти знову завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка на Харківщині. Загинуло 2 людей. Отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик.