росіяни вдарили двома керованими авіаційними бомбами по Харківщині, є поранені та загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Російські окупанти знову завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка на Харківщині. Загинуло 2 людей. Отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик», - написав Синєгубов.
За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Доповнення
Сьогодні близько 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині. Було зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади.