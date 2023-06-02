росіяни вдарили двома керованими авіаційними бомбами по Харківщині, є поранені та загиблі

Цитата

«Ворог знову завдав удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик», - написав Синєгубов.

За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Доповнення

Сьогодні близько 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині. Було зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади.