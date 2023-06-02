Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, є приліт в лісовий масив
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині. Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Сьогодні близько 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині. Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району», - написав Синєгубов.
За його словами, попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється.
Доповнення
Минулої доби армія рф завдала ракетного удару по місту Харкову та продовжила масово обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.