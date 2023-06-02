Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине, есть прилет в лесной массив
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковщине. Зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Сегодня около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковщине. Зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады Чугуевского района», - написал Синегубов.
По его словам, предварительно, без масштабных разрушений и пострадавших. Информация уточняется.
Дополнение
За прошедшие сутки армия рф нанесла ракетный удар по городу Харькову и продолжила массово обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.