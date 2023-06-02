Харківщина: внаслідок ворожих обстрілів 5 людей поранено, є руйнування

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Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Вони отримали медичну допомогу на місці. Також в місті пошкоджено будівлі цивільного підприємства.

Крім того, протягом дня російські окупанти масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району.

“В місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення “, - зазначив голова Харківської ОДА.

За словами Олега Синєгубова, на лінії зіткнення найгарячіша ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог не припиняє спроб вести наступальні дії в районі Масютівки, але щоразу зазнає невдачі та втрат.

Доповнення

Також, за інформацією, у селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.

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