Харківщина: внаслідок ворожих обстрілів 5 людей поранено, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Минулої доби армія рф завдала ракетного удару по місту Харкову та продовжила масово обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Про це заявив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА в Telegram, пише УНН.
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Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Вони отримали медичну допомогу на місці. Також в місті пошкоджено будівлі цивільного підприємства.
Крім того, протягом дня російські окупанти масовано обстріляли Вовчанськ Чугуївського району.
“В місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення “, - зазначив голова Харківської ОДА.
За словами Олега Синєгубова, на лінії зіткнення найгарячіша ситуація на Куп'янському напрямку. Ворог не припиняє спроб вести наступальні дії в районі Масютівки, але щоразу зазнає невдачі та втрат.
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Також, за інформацією, у селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований.
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