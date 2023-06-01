На Харківщині в одному з навчальних підрозділів ДСНС стався вибух: загинуло двоє курсантів

Деталі

За словами Чубенка, інцидент стався учора, 31 травня, о 14:30 - у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС стався вибух.

"Внаслідок вибуху поранення отримав 20-и річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Двоє курсантів 21 та 22 років померли від отриманих травм в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні", - повідомив Чубенко.

За його словами, всі курсанти були студентами 3-го курсу одного з університетів системи ДСНС.

Додамо

Чубенко додав, що за цим фактом для встановлення обставин пригоди попередньо внесено відомості до ЄРДР п.1 ч.2 ст.115 ККУ (загибель двох осіб).

На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії (огляд місця події із залученням вибухотехніків та встановлення свідків).