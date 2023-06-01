На Харьковщине в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв: погибли двое курсантов

Детали

По словам Чубенко, инцидент произошел вчера, 31 мая, в 14:30 - в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв.

"В результате взрыва ранения получил 20-и летний курсант, он получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Двое курсантов 21 и 22 лет умерли от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу", - сообщил Чубенко.

По его словам, все курсанты были студентами 3-го курса одного из университетов системы ГСЧС.

Добавим

Чубенко добавил, что по данному факту для установления обстоятельств происшествия предварительно внесены сведения в ЕРДР п.1 ч.2 ст.115 УКУ (гибель двух человек).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия (осмотр места происшествия с привлечением взрывотехников и установление свидетелей).