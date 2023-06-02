Харьковщина: в результате вражеских обстрелов 5 человек ранены, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. За прошедшие сутки армия рф нанесла ракетный удар по городу Харькову и продолжила массово обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. Об этом заявил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА в Telegram, пишет УНН.
Детали
В результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова ранения получили женщина 63 лет и 56-летний мужчина. Они получили медицинскую помощь на месте. Также в городе повреждены здания гражданского предприятия.
Кроме того, в течение дня российские оккупанты массированно обстреляли Волчанск Чугуевского района.
“В городе повреждены магазин "Радуга", помещение пожарной части, жилые дома, произошли пожары. В результате обстрелов 3 человека получили ранения “, - отметил председатель Харьковской ОГА.
По словам Олега Синегубова, на линии соприкосновения самая горячая ситуация на Купянском направлении. Враг не прекращает попыток вести наступательные действия в районе Масютовки, но каждый раз терпит неудачу и потери.
Дополнение
Также, по информации, в селе Граково Чугуевского района на противотанковой мине подорвался трактор. 61-летний тракторист получил ранения и был госпитализирован.
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