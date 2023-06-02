россияне ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, есть раненые и погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Российские оккупанты снова нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Кившаровка на Харьковщине. Погибли 2 человека. Получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
«Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик», - написал Синегубов.
По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
Дополнение
Сегодня около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковской области. Было зафиксировано прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады.