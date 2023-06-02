россияне ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине, есть раненые и погибшие

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«Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик», - написал Синегубов.

По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Дополнение

Сегодня около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковской области. Было зафиксировано прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады.