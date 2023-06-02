Оккупанты в течение суток нанесли 62 авиационных и 15 ракетных ударов по Украине - Генштаб

Цитата

«В общем, в течение суток, враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Дополнение

Российские оккупанты снова нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка на Харьковщине. Погибло 2 человека. Получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик.