Череватий: російські військові, які змінюють "вагнеревців" у Бахмуті, не вмотивовані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів про ситуацію в Бахмуті, де "вагнеревців" намагаються замінити звичайними російськими військовими.
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«Зараз у ворога відбувається ротаційний процес, він виводить підрозділи злочинної організації "вагнер", натомість заводяться підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецьких військ противника, вони намагаються це прикривати вогнем артилерії та авіації», - пояснив Череватий.
За словами Череватого, ті російські військові, які змінюють "вагнеревців", не вмотивовані.
«Російські підрозділи, які заходять на місце "вагнера", не вмотивовані, бо вони бачать розбиті підрозділи "вагнерівців", бачать знищене місто, знають, яка була динаміка боїв, і знають потенційну силу наших підрозділів, які там стоять. Відтак вони дещо деморалізовані, не можу сказати, що вони налаштовані на якісь супер-агресивні наступальні дії», - розповів військовий.
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Череватий пояснив, що оборонна операція, яку ведуть наші військові в Бахмуті, успішна, адже вони не дали ворогові розгорнути стратегічний наступ.
«Доказом чого є латентна капітуляція підрозділів "вагнер", вони під прикриттям гучних гасел "взяття Бахмуту", насправді швидко намагаються звідти піти, щоб зберегти якісь залишки боєздатності», - додав речник.
Водночас, Череватий наголосив, що в межах оборонної операції наші військові час від час контратакували ворога.
«Коли бачили, що ми мінімально ризикуємо, ми контратакували, і в результаті цих атак на певних флангах, зокрема південному й північному навколо Бахмута, нам вдавалося просуватися на відстань від декількох сотень метрів до двох кілометрів», - зазначив Череватий.
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