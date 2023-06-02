Росіяни застосовують близько 30 тисяч снарядів щодоби – Череватий

- Пане Сергію, що нині відбувається у Бахмуті? Чи вийшли бойовики «вагнер» із міста?

Зараз у ворога відбувається ротаційний процес, він виводить підрозділи злочинної організації вагнер, натомість заводяться підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецьких військ противника, вони намагаються це прикривати вогнем артилерії та авіації. За цю добу відбулося 452 обстріли, 6 авіанальотів. Ми б'ємо по їхнім військам, які намагаються здійснювати ротацію. За цю добу українські сили знищили 107 окупантів, 126 отримали поранення, знищили також бойову машину піхоти, 7 гармат різного типу, станцію радіоелектронної боротьби, самохідну артилерійську установку, три бойових склади з боєприпасами і чотири авто. Російські підрозділи, які заходять на місце вагнера, не вмотивовані, бо вони бачать розбиті підрозділи вагнерівців, бачать знищене місто, знають, яка була динаміка боїв і знають потенційну силу наших підрозділів, які там стоять. Відтак вони дещо деморалізовані, не можу сказати, що вони налаштовані на якісь супер-агресивні наступальні дії.

- Чи вдається нашим силам контрнаступати?

Ми зараз на Бахмутському напрямку не ведемо наступ, ми ведемо там оборонну операцію уже багато місяців поспіль. Дуже успішну операцію, тому що її головне завдання було зірвати стратегічний наступ ворога, не дати йому системно прорвати нашу оборону і нанести росіянам максимально можливі втрати. Всі ці перелічені завдання було виконано. Ворог не зміг розвинути стратегічний наступ, не зміг прорвати нашу оборону, ні оточити, ні змусити тікати наші війська і при цьому всьому поніс колосальні втрати. Доказом чого є латентна капітуляція підрозділів вагнер, вони під прикриттям гучних гасел "взяття Бахмуту", насправді швидко намагаються звідти піти, щоб зберегти якісь залишки боєздатності. У рамках цієї оборонної операції ми, час від часу, проводили контратаки на певних напрямах, де бачили, що ворог ослаблений. Коли бачили, що ми мінімально ризикуємо, ми контратакували і в результаті цих атак на певних флангах, зокрема Південному й Північному навколо Бахмута, нам вдавалося просуватися на відстань від декількох сотень метрів до двох кілометрів.

- Чи є у росіян у планах прорив у Донецькій області?

Наші угруповання не допустили суттєвого погіршення й досягнення ворогом значних військових переваг. Як ми з вами говорили в попередньому питанні - з точністю до навпаки - ми змусили росіян системно міняти свої плани, змінювати підрозділи, які там воюють. Вони зазнали колосальних втрат. Ризику прориву ворога немає.

- Яка ситуація нині у Луганській та Харківській областях (Лимано-Куп'янському напрямку)?

Ворог намагається там також проводити атаки. За цю добу 11 разів це намагався зробити, як я вже сказав, 632 рази обстріляв наші позиції. Всі ці атаки в більшості випадків завершуються одним сценарієм, що вони отримують потужну відповідь і відступають з втратами. Цю добу, наприклад, 58 окупантів було знищено у цьому напрямку, 94 поранено і двоє потрапили в полон. Також там було підбито 7 танків, знищено 11 автомобілів, два міномети, протитанкову гармату та дрон-камікадзе.

- Що на Східному напрямку є найбільш дошкульним для українських військових?

Ворог задіює доволі велике угрупування та всі види ураження. Найбільш дошкульне – це артилерія і ракети. Ця війна показала, що на відміну від теоретичних розробок, бо перед війною теоретики казали, що тільки авіація та безпілотні комплекси будуть відігравати суттєву роль. Ця війна показала, що в такій масовій війні, з великою кількістю військ, дуже велике значення має артилерія і це той фактор, з яким доводиться і нам, і ворогу рахуватися. На превеликий жаль, у ворога більше зараз стволів і снарядів. Щодоби він використовує декілька десятків тисяч снарядів в нашій операційній зоні. Десь в районі 30 тисяч щодоби. Якщо минулого літа ворог міг взагалі по всій лінії фронту безлімітно використовувати, то зараз в нього дещо зменшилася потужність, але на тих напрямках, де він зосереджує свої основні зусилля – може доволі потужно ще бити. Це головний фактор, який впливає на перебіг бойових дій, якщо говорити в плані ураження. Але ми перевагу ворога у кількості снарядів компенсуємо якістю виконання бойових завдань і по максимуму використовуємо всю наявну в нас артилерію, в тому числі надану нашими партнерами.