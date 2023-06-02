Россияне применяют около 30 тысяч снарядов ежесуточно - Череватый

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18390 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 70251 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115397 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115074 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263937 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132690 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121388 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371433 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83588 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136363 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130296 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28622 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110701 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76339 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 15685 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263937 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292578 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371432 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346908 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394364 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76390 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110745 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130350 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170287 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79512 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Россияне применяют около 30 тысяч снарядов ежесуточно - Череватый

Киев • УНН

 • 1228423 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Запад оценивает, что россия потеряла более 60 тысяч военных из-за попытки захватить город Бахмут на востоке Украины, сообщает Sky News. Что изменилось на Восточном фронте после начала ротации оккупантов в Бахмуте – УНН спросил у спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

Россияне применяют около 30 тысяч снарядов ежесуточно - Череватый

- Господин Сергей, что сейчас происходит в Бахмуте. Вышли ли боевики «вагнер» из города?

Сейчас у врага происходит ротационный процесс, он выводит подразделения преступной организации вагнер, зато заводятся подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковых войск противника, они пытаются это прикрывать огнем артиллерии и авиации. За эти сутки произошло 452 обстрела, 6 авианалетов. Мы бьем по их войскам, которые пытаются осуществлять ротацию. За эти сутки украинские силы уничтожили 107 оккупантов, 126 получили ранения, уничтожили также боевую машину пехоты, 7 орудий различного типа, станцию радиоэлектронной борьбы, самоходную артиллерийскую установку, три боевых склада с боеприпасами и четыре авто. Российские подразделения, которые заходят на место вагнера, не мотивированы, потому что они видят разбитые подразделения вагнеровцев, видят уничтоженный город, знают, какая была динамика боев и знают потенциальную силу наших подразделений, которые там стоят. Поэтому они несколько деморализованы, не могу сказать, что они настроены на какие-то супер-агрессивные наступательные действия.

- Удается ли нашим силам контрнаступать?

Мы сейчас на Бахмутском направлении не ведём наступление, мы ведём там оборонительную операцию уже много месяцев подряд. Очень успешную операцию, потому что ее главной задачей было сорвать стратегическое наступление врага, не дать ему системно прорвать нашу оборону и нанести россиянам максимально возможные потери. Все эти перечисленные задачи были выполнены. Враг не смог развить стратегическое наступление, не смог прорвать нашу оборону, ни окружить, ни заставить бежать наши войска и при этом всем понес колоссальные потери. Доказательством чего является латентная капитуляция подразделений вагнеров, они под прикрытием громких лозунгов "взятие Бахмута", на самом деле быстро пытаются оттуда уйти, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособности. В рамках этой оборонительной операции мы, время от времени, проводили контратаки на определенных направлениях, где видели, что враг ослаблен. Когда видели, что мы минимально рискуем, мы контратаковали и в результате этих атак на определенных флангах, в частности Южном и Северном вокруг Бахмута, нам удавалось продвигаться на расстояние от нескольких сотен метров до двух километров.

- Есть ли у россиян в планах прорыв в Донецкой области?

Наши группировки не допустили существенного ухудшения и достижения врагом значительных военных преимуществ. Как мы с вами говорили в предыдущем вопросе - с точностью до наоборот - мы заставили россиян системно менять свои планы, менять подразделения, которые там воюют. Они понесли колоссальные потери. Риска прорыва врага нет.

- Какова ситуация сейчас в Луганской и Харьковской областях (Лимано-Купянском направлении)?

Враг пытается там также проводить атаки. За эти сутки 11 раз это пытался сделать, как я уже сказал, 632 раза обстрелял наши позиции. Все эти атаки в большинстве случаев завершаются одним сценарием, что они получают мощный ответ и отступают с потерями. Эти сутки, например, 58 оккупантов было уничтожено в этом направлении, 94 ранены и двое попали в плен. Также там было подбито 7 танков, уничтожено 11 автомобилей, два миномета, противотанковую пушку и дрон-камикадзе.

- Что на Восточном направлении является наиболее чувствительным для украинских военных?

Враг задействует довольно большую группировку и все виды поражения. Наиболее чувствительное – это артиллерия и ракеты. Эта война показала, что в отличие от теоретических разработок, потому что перед войной теоретики говорили, что только авиация и беспилотные комплексы будут играть существенную роль. Эта война показала, что в такой массовой войне, с большим количеством войск, очень большое значение имеет артиллерия и это тот фактор, с которым приходится и нам, и врагу считаться. К большому сожалению, у врага больше сейчас стволов и снарядов. Ежесуточно он использует несколько десятков тысяч снарядов в нашей операционной зоне. Где-то в районе 30 тысяч ежесуточно. Если прошлым летом враг мог вообще по всей линии фронта безлимитно использовать, то сейчас у него несколько уменьшилась мощность, но на тех направлениях, где он сосредотачивает свои основные усилия, – может довольно мощно еще бить. Это главный фактор, который влияет на ход боевых действий, если говорить в плане поражения. Но мы преимущество врага в количестве снарядов компенсируем качеством выполнения боевых задач и по максимуму используем всю имеющуюся у нас артиллерию, в том числе предоставленную нашими партнерами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнапубликации
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02