Россияне применяют около 30 тысяч снарядов ежесуточно - Череватый

- Господин Сергей, что сейчас происходит в Бахмуте. Вышли ли боевики «вагнер» из города?

Сейчас у врага происходит ротационный процесс, он выводит подразделения преступной организации вагнер, зато заводятся подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковых войск противника, они пытаются это прикрывать огнем артиллерии и авиации. За эти сутки произошло 452 обстрела, 6 авианалетов. Мы бьем по их войскам, которые пытаются осуществлять ротацию. За эти сутки украинские силы уничтожили 107 оккупантов, 126 получили ранения, уничтожили также боевую машину пехоты, 7 орудий различного типа, станцию радиоэлектронной борьбы, самоходную артиллерийскую установку, три боевых склада с боеприпасами и четыре авто. Российские подразделения, которые заходят на место вагнера, не мотивированы, потому что они видят разбитые подразделения вагнеровцев, видят уничтоженный город, знают, какая была динамика боев и знают потенциальную силу наших подразделений, которые там стоят. Поэтому они несколько деморализованы, не могу сказать, что они настроены на какие-то супер-агрессивные наступательные действия.

- Удается ли нашим силам контрнаступать?

Мы сейчас на Бахмутском направлении не ведём наступление, мы ведём там оборонительную операцию уже много месяцев подряд. Очень успешную операцию, потому что ее главной задачей было сорвать стратегическое наступление врага, не дать ему системно прорвать нашу оборону и нанести россиянам максимально возможные потери. Все эти перечисленные задачи были выполнены. Враг не смог развить стратегическое наступление, не смог прорвать нашу оборону, ни окружить, ни заставить бежать наши войска и при этом всем понес колоссальные потери. Доказательством чего является латентная капитуляция подразделений вагнеров, они под прикрытием громких лозунгов "взятие Бахмута", на самом деле быстро пытаются оттуда уйти, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособности. В рамках этой оборонительной операции мы, время от времени, проводили контратаки на определенных направлениях, где видели, что враг ослаблен. Когда видели, что мы минимально рискуем, мы контратаковали и в результате этих атак на определенных флангах, в частности Южном и Северном вокруг Бахмута, нам удавалось продвигаться на расстояние от нескольких сотен метров до двух километров.

- Есть ли у россиян в планах прорыв в Донецкой области?

Наши группировки не допустили существенного ухудшения и достижения врагом значительных военных преимуществ. Как мы с вами говорили в предыдущем вопросе - с точностью до наоборот - мы заставили россиян системно менять свои планы, менять подразделения, которые там воюют. Они понесли колоссальные потери. Риска прорыва врага нет.

- Какова ситуация сейчас в Луганской и Харьковской областях (Лимано-Купянском направлении)?

Враг пытается там также проводить атаки. За эти сутки 11 раз это пытался сделать, как я уже сказал, 632 раза обстрелял наши позиции. Все эти атаки в большинстве случаев завершаются одним сценарием, что они получают мощный ответ и отступают с потерями. Эти сутки, например, 58 оккупантов было уничтожено в этом направлении, 94 ранены и двое попали в плен. Также там было подбито 7 танков, уничтожено 11 автомобилей, два миномета, противотанковую пушку и дрон-камикадзе.

- Что на Восточном направлении является наиболее чувствительным для украинских военных?

Враг задействует довольно большую группировку и все виды поражения. Наиболее чувствительное – это артиллерия и ракеты. Эта война показала, что в отличие от теоретических разработок, потому что перед войной теоретики говорили, что только авиация и беспилотные комплексы будут играть существенную роль. Эта война показала, что в такой массовой войне, с большим количеством войск, очень большое значение имеет артиллерия и это тот фактор, с которым приходится и нам, и врагу считаться. К большому сожалению, у врага больше сейчас стволов и снарядов. Ежесуточно он использует несколько десятков тысяч снарядов в нашей операционной зоне. Где-то в районе 30 тысяч ежесуточно. Если прошлым летом враг мог вообще по всей линии фронта безлимитно использовать, то сейчас у него несколько уменьшилась мощность, но на тех направлениях, где он сосредотачивает свои основные усилия, – может довольно мощно еще бить. Это главный фактор, который влияет на ход боевых действий, если говорить в плане поражения. Но мы преимущество врага в количестве снарядов компенсируем качеством выполнения боевых задач и по максимуму используем всю имеющуюся у нас артиллерию, в том числе предоставленную нашими партнерами.