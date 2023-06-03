Череватый: российские военные, которые сменяют "вагнеровцев" в Бахмуте, не мотивированы

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«Сейчас у врага происходит ротационный процесс, он выводит подразделения преступной организации "вагнер", взамен заводятся подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковых войск противника, они пытаются это прикрывать огнем артиллерии и авиации», - пояснил Череватый.

По словам Череватого, те российские военные, которые сменяют "вагнеровцев", не мотивированы.

«Российские подразделения, которые заходят на место "вагнера", не мотивированы, потому что они видят разбитые подразделения "вагнеровцев", видят уничтоженный город, знают, какая была динамика боев, и знают потенциальную силу наших подразделений, которые там стоят. Поэтому они несколько деморализованы, не могу сказать, что они настроены на какие-то супер-агрессивные наступательные действия», - рассказал военный.

Детали

Череватый объяснил, что оборонительная операция, которую ведут наши военные в Бахмуте, успешна, ведь они не дали врагу развернуть стратегическое наступление.

«Доказательством чего является латентная капитуляция подразделений "вагнера", они под прикрытием громких лозунгов "взятие Бахмута", на самом деле быстро пытаются оттуда уйти, чтобы сохранить какие-то остатки боеспособности», - добавил спикер.

В то же время, Череватый отметил, что в рамках оборонительной операции наши военные время от времени контратаковали врага.

«Когда видели, что мы минимально рискуем, мы контратаковали, и в результате этих атак на определенных флангах, в частности южном и северном вокруг Бахмута, нам удавалось продвигаться на расстояние от нескольких сотен метров до двух километров», - отметил Череватый.

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