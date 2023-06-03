В Бахмуте ситуация условно стабильная, вагнеровцы окончательно еще не покинули город - Маляр

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"В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - написала Маляр в Telegram.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 209 470 человек, 3829 танков и сотен единиц военной техники.