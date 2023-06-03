В Бахмуте погибло и получило ранения около 60 тысяч оккупантов - Резников

Цитата

"По нашей оценке, они (россияне, -ред.) имеют потери ориентировочно более 60 тысяч военнослужащих. Я имею в виду погибших в бою, раненых в бою в течение более 8 месяцев", - сообщил Резников.

Он добавил: "Мы использовали Бахмут как опорный пункт для снижения их наступательной способности. Мы контролируем эту территорию, я имею в виду линию обороны, а Бахмута как города нет. Артиллерией они все уничтожили - не осталось ни домов, ни жилых помещений, ни детских садов, ни больниц, ничего. Это пустой город".

Детали

По словам министра, оккупанты в Бахмуте применяют "ползучую наступательную тактику", используя для этого военную частную компанию, наемников и бывших заключенных. Резников добавил, что город стал "вызовом" для ЧВК "вагнера".

"Это был вызов для руководителей частной военной компании, которая пыталась донести до кремля, что она лучше официальных вооруженных сил российской федерации. Для меня это означает, что борьба между башнями кремля продолжается", - резюмировал он.

Резников отметил, что, по его мнению, внутри кремля складывается "не очень хорошая внутренняя ситуация", и российские власти, неправительственные организации, военные компании начнут "обвинять друг друга" в проигрыше россии на поле боя.

В то же время он выразил убеждение, что Украина выиграет войну, и ее результатом станет освобождение всех временно оккупированных территорий до международно признанных границ 1991 года, то есть включая Крым, Луганск и Донецк.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, в городе Бахмут ситуация условно стабильная.