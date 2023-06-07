На Бахмутском направлении третий день продолжается наступление ВСУ - Минобороны

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"Эпицентром боевых действий остается восток, продолжаются бои на нескольких направлениях. У нас горячо в том числе и в Марьинке, но все-таки эпицентром остается действительно Бахмутское направление, где мы из обороны перешли в наступление уже несколько дней, сегодня уже третий день. Враг там вынужден крепко держать свои позиции, но ему это не удается. Им не хватает сил, там очень много сейчас мы уничтожаем вражеской силы. Мы видим, что из глубины они подтягивают свои резервы для того, чтобы там быть в крепкой обороне", — заявила Маляр.

Она отметила, что за прошедшие сутки ВСУ “продвинулись по разным участкам Бахмутского направления от 200 до 1100 метров”.

Относительно вывода бойцов чвк “вагнер” из Бахмута, Маляр отметила, что они кое-где есть на тыловых позициях. Но преимущественно сейчас там воюют десантно-штурмовые подразделения регулярной армии рф.

Дополнение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а российская армия теряет позиции под Бахмутом.