Украина еще не переходила в контрнаступление - Данилов

Детали

Алексей Данилов опроверг заявления российских официальных лиц о том, что украинское контрнаступление уже началось.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные", — сказал Данилов в интервью. "Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят".

Данилов отметил, что российские официальные лица ошибочно приняли локальные украинские наступления в каком-то прифронтовом районе за начало более крупной операции.

Данилов также сказал, что не может быть никаких сомнений в том, что россия вызвала разрушение Каховской плотины, потому что этот район находился под оккупацией с начала российского вторжения.

"Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении (Новая Каховка). Их действия не приведут к тем последствиям, к которым они хотели бы, чтобы они привели".

Данилов также сказал, что Украина сталкивается с давлением, чтобы она согласилась на мирные переговоры. Он подтвердил украинскую позицию о том, что никаких переговоров не может быть до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров на Бахмутском направлении за предыдущие 24 часа.