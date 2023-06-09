путин заявил, что украинское контрнаступление началось

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"Можно точно сказать, что украинское наступление началось, об этом свидетельствует использование стратегических резервов", цитируют росСМИ слова путина.

Добавим

При этом путин считает, что попытки наступления якобы "провалились", но "наступательный потенциал ВСУ все еще сохранился".

Кроме того российский диктатор отметил, что российской армии "современных вооружений пока что не хватает, но ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены".

Ранее

В комментарии Reuters, который был распространен 7 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина еще не начала запланированного контрнаступления, а его начало станет очевидным для всех, когда оно состоится.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники.