Ще плюс 1010: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 213 770 осіб, 3901 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 09.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3901 (+10),
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- бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24),
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- артилерійських систем – 3702 (+34),
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- РСЗВ – 599 (+4),
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- засобів ППО ‒ 359 (+4),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 299 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
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- крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26),
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- спеціальної техніки ‒ 502 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів.