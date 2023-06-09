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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Еще плюс 1010: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Киев • УНН

 • 294029 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 1010: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 09.06.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков - 3901 (+1010),
  • боевых бронированных машин - 7600 (+24),
  • артиллерийских систем – 3702 (+34),
  • РСЗВ – 599 (+4),
  • средств ПВО - 359 (+4),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 299 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
  • крылатых ракет - 1171 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6410 (+26),
  • специальной техники - 502 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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