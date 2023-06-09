Еще плюс 1010: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 09.06.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 213 770 (+1010) человек ликвидировано,
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- танков - 3901 (+1010),
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- боевых бронированных машин - 7600 (+24),
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- артиллерийских систем – 3702 (+34),
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- РСЗВ – 599 (+4),
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- средств ПВО - 359 (+4),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 299 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3247 (+13),
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- крылатых ракет - 1171 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6410 (+26),
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- специальной техники - 502 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов.