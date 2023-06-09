Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Генштабі додали, що протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних, 2 з яких - по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей.
Нагадаємо
Окупанти вчора завдали удару по Україні.
Зокрема, ворог атакував Черкаську область. Внаслідок обстрілу, вісім осіб було поранено. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, двоє з поранених людей перебувають у важкому стані.