рф завдала удару по Черкащині: є прильоти по промисловому об'єкту та автомийці, 8 осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Російські окупанти завдали удару по Черкаській області. Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, є два прильоти по промисловому об'єкту та автомийці, вісім осіб поранено, передає УНН.
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"Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - написав Табурець.
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За його словами, попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.
"Служби працюють. З'ясовуємо всі деталі", - резюмував голова ОВА.
Нагадаємо
Окупанти завдали удару по Україні після 20:00. По всій країні було оголошено повітряну тривогу.