рф нанесла удар по Черкасской области: есть прилеты по промышленному объекту и автомойке, 8 человек ранены

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"Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - написал Табурец.

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По его словам, предварительно восемь пострадавших, двое из них - тяжелые.

"Службы работают. Выясняем все детали", - резюмировал глава ОГА.

Напомним

Оккупанты нанесли удар по Украине после 20:00. По всей стране была объявлена воздушная тревога.