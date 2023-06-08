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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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рф нанесла удар по Черкасской области: есть прилеты по промышленному объекту и автомойке, 8 человек ранены

Киев • УНН

 • 428759 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Как сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, есть два прилета по промышленному объекту и автомойке, восемь человек ранены, передает УНН.

рф нанесла удар по Черкасской области: есть прилеты по промышленному объекту и автомойке, 8 человек ранены

Цитата

"Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - написал Табурец.

Добавим

По его словам, предварительно восемь пострадавших, двое из них - тяжелые.

"Службы работают. Выясняем все детали", - резюмировал глава ОГА.

Напомним

Оккупанты нанесли удар по Украине после 20:00. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

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