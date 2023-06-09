Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Было уничтожено 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных, 2 из которых - по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей.

Напомним

Оккупанты вчера нанесли удар по Украине.

В частности, враг атаковал Черкасскую область. В результате обстрелов, восемь человек были ранены. Как сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, двое из раненых людей находятся в тяжелом состоянии.