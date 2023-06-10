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В Украине происходят контрнаступательные действия - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. В Украине происходят контрнаступательные и оборонительные действия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Трюдо. Кроме того Глава государства добавил, что не будет говорить на какой они стадии, передает УНН.

В Украине происходят контрнаступательные действия - Зеленский

Цитата

«Интересно, что путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что россия чувствует это всегда, что им недолго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные и оборонительные действия соответствующие происходят в Украине. На какой стадии, я не буду говорить подробно и считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать», - сказал Зеленский.

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Он отметил, что не стоит доверять тем или иным Telegram-каналам и особенно российскому диктатору путину.

«Мне кажется, что доверять нужно нашим военным. Я им доверяю, я ежедневно на связи с нашими командующими, Сырским, Тарнавским, Москалевым, Залужным. Все сейчас настроены положительно. Так путину и передайте», – отметил Зеленский.

Дополнение

У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против россии, заявил в интервью Reuters министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что эта операция по деоккупации территорий даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО.

Ранее

В комментарии Reuters, который был распространен 7 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина еще не начала запланированного контрнаступления, а его начало станет очевидным для всех, когда оно состоится.

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