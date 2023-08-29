Китай стоит за "крупнейшей в истории" операцией цифрового влияния - СМИ

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В Facebook подпольные пользователи, связанные с китайским правительством, набрали более 550 000 подписчиков, распространяя ложь о якобы роли США в создании пандемии COVID-19 и критикуя поддержку Вашингтоном Тайваня, пишет издание. На Reddit другие связанные с Китаем клавиатурные воины ложно обвинили бывшую премьер-министру Великобритании Лиз Трасс в смерти королевы Елизаветы II. А на многочисленных онлайн-форумах и в социальных сетях – в том числе на Medium, YouTube, Twitter и Quora – еще больше пользователей нацелились на китайских диссидентов и продвигали тезисы Пекина.

Кампания, продолжавшаяся более года, привлекла мало внимания реальных пользователей социальных сетей, заявляют в Meta. Но размах международной кампании влияния со стороны тех, кто связан с китайским правительством, подчеркивает, что Пекин соревнуется с м осквой как самый активный распространитель дезинформации накануне состоявшихся в следующем году выборов в ЕС, США и Великобритании.

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"Китайская кампания "является крупнейшей операцией по скрытому влиянию, которая сейчас проводится в мире. В интернете они (китайцы – ред.), вероятно, пытаются эффективно распространять довольно простой набор сообщений, восхваляющих Китай и критикующих Соединенные Штаты и западную внешнюю политику", – сказал Бен Ниммо, руководитель отдела разведки глобальных угроз компании Meta, в интервью для POLITICO.

Дополнение

В рамках отдельной кампании скрытого влияния Meta обнаружила, что группы в России создали веб-сайты фейковых новостей, которые имитировали сайты Washington Post и Fox News, чтобы продвигать вторжение кремля в Украину. К примеру, в середине февраля Washington Post якобы опубликовала эксклюзивный материал, где президент Украины Владимир Зеленский заявил руководителю берлинского бюро газеты, что на самом деле является марионеткой Центрального разведывательного управления США.

Разоблачения, опубликованные в тот же день, под тем же названием, что и легитимная статья Washington Post, были фейком. Они были распространены на фальшивом сайте, имитирующем сайт вашингтонского издания.

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"В преддверии выборов в следующем году мы ожидаем, что они не остановятся на достигнутом", - сказал Ниммо, имея в виду, как дезинформационные группы, базирующиеся в Китае и России, наращивают свои кампании влияния. По его словам, только Meta прекратила четыре сделки, связанные с Китаем, за последний год.

Годовая кампания включала десятки команд, базировавшихся в Китае, работавших с одной и той же цифровой инфраструктурой и системой обмена сообщениями, распространяя пропекинские тезисы через почти 8000 аккаунтов в Facebook и 15 аккаунтов в Instagram.

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