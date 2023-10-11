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ЕС вслед за США может ввести дополнительные пошлины на китайскую сталь, чтобы ограничить рост китайской промышленности.

ЕС вслед за США может ввести дополнительные пошлины на китайскую сталь, чтобы ограничить рост китайской промышленности.

Киев • УНН

 • 567044 просмотра

Киев. 11 октября. УНН. ЕС планирует начать расследование, чтобы выяснять выделяло ли правительство Китая субсидии китайским производителям стали. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Если результаты расследования докажут, что производителей стали у Китая поддерживает правительство и таким образом те имеют преимущество перед конкурентами по всему миру, то Европейский союз может ввести дополнительные пошлины на китайскую сталь для защиты собственных производителей.

Такие уже действуют в США, где дополнительные тарифы на сталь из Китая достигают 25% цены. Но ЕС отказывался копировать это решение. В ЕС уже введены антидемпинговые пошлины на около десяти категорий китайского импорта стали. Но представители сталелитейной промышленности ЕС заявляют об их неэффективности.

Цитата

«Традиционные инструменты торговой защиты не способны решить эту проблему. Мы использовали их в течение 50 лет, и это не сработало. Глобальный избыток мощностей подпитывается правительствами. Нам нужен новый инструмент», - заявил генеральный директор компании Eurofer Аксель Эггерт.

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Контекст

По словам источников Financial Times, США попросил Брюссель принять дополнительные меры против китайских производителей стали в обмен на избежание введения тарифов на сталь от европейских производителей. Такие тарифы уже вводил президент США Дональд Трамп в 2018 году. Тогда ЕС в ответ ввел пошлины на некоторые американские товары. Стороны остановили эти меры 2021 года, поскольку сотрудничают в рамках инициативы по устойчивому производству стали, призванной ограничить китайский импорт.

Ожидается, что на встрече 20 октября лидеры США и ЕС объявят о Глобальном соглашении по стали и алюминию, которое ограничит экспорт китайского металла, заполонившего мировой рынок.

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