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Китай и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня министры торговли Китая и Сербии подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщило информационное управление Министерства торговли Китая, пишет УНН.

Китай и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

Детали

Это первое соглашение о свободной торговле, которое Китай подписал со страной Центральной и Восточной Европы, благодаря чему Сербия стала 29-м партнером Китая в зоне свободной торговли.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Китаем и Сербией начались еще в апреле 2023 года и были в основном завершены к концу сентября.

Благодаря соглашению о свободной торговле Китай и Сербия достигнут высокого уровня взаимной открытости и создадут новые институциональные механизмы двустороннего экономического и торгового сотрудничества, говорится в сообщении.

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