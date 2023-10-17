Китай и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

Детали

Это первое соглашение о свободной торговле, которое Китай подписал со страной Центральной и Восточной Европы, благодаря чему Сербия стала 29-м партнером Китая в зоне свободной торговли.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Китаем и Сербией начались еще в апреле 2023 года и были в основном завершены к концу сентября.

Благодаря соглашению о свободной торговле Китай и Сербия достигнут высокого уровня взаимной открытости и создадут новые институциональные механизмы двустороннего экономического и торгового сотрудничества, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС вслед за США может ввести дополнительные пошлины на китайскую сталь, чтобы ограничить рост китайской промышленности